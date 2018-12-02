40天偷29次 頭份大潤發報警逮人

2018-12-02 17:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣彭姓男子，於40天內到大潤發頭份店偷竊29次，共偷了19雙鞋子、16件上衣外套等商品，店家損失3萬3千多元，也因彭男頻頻行竊的行為，不堪其擾，一併蒐證後報警處理。苗栗地方法院，依29次竊盜罪，判彭男拘役120天，可易科罰金。

檢警調查，彭男從事臨時粗工，於去年10月12日起到11月20日，陸續前往大潤發頭份店，偷竊運動鞋、皮鞋、工作鞋及polo衫、外套，及3支小型乾粉滅火器等商品，造成店家損失3萬3019元。

檢警調查，彭男利用試穿時，拔掉商品標籤，直接穿上，再選購其他物品至櫃臺結帳後離去，共偷了19雙鞋子、16件上衣外套。彭男不僅三天兩頭「光顧」，有時候還早上去、晚上再去，讓店家十分頭疼，一併蒐證後報警處理。

法官審酌彭男不循正途獲取所需，多次竊取他人財物，嚴重缺乏尊重他人財產權之觀念，對告訴公司財產安全及社會治安已生危害，實屬可議。但犯後坦承，自承高中畢業、無穩定收入、尚有雙親需照顧扶養，且已與告訴公司達成和解並悉數賠償，依29次竊盜罪，判彭男拘役120天，如易科罰金，1千元折算1日。

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