內行人搞鬼 先投20元硬幣偽裝，再偷娃娃機高價商品

林男只花20元，手上拿著兩件高價商品離去。（記者張瑞楨翻攝）

2018-12-02 16:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕內行人？台中市曾經營過夾娃娃店的30歲林姓男子，他用留下的機台通用鑰匙，跑到中華路一家夾娃娃店，先投入10元硬幣，讓夾子經過機台內的電眼（感應器），營造夾到娃娃正常出貨的假象，再用鑰匙開啟機台玻璃門偷取高價商品，他共投入2枚10硬幣，偷得市價共1700元的2件高價商品，卻沒料到夾娃娃熱潮已過，業者發現機台內的硬幣，與高價商品被夾走的件數，比例不合理，台中警方傳喚林嫌到案，他承認偷竊，依竊盜罪函送法辦。

中市警局第一分局大誠分駐所調查，大學畢業的林男沒有前科，他曾經營過夾娃娃店，是此行的「內行人」，店面與機台雖已轉讓他人，但他仍保有備用鑰匙，許多夾娃娃機的機台鑰匙又通用，他於上月到中華路一家夾娃娃店內，先投10元硬幣，隨意操作夾子，讓機台內的電眼（感應器），感應到夾子通過取物口，並計算次數1次，之後，他用鑰匙開啟玻璃門偷取高價商品，他共花20元，就偷得喇叭與藍芽耳機各1個，市價合計1700元。

林男原本認為，投10元硬幣，電眼感應並計數1次，業者就不會發現商品失竊，會誤認為商品被夾走，不料，業者清點時卻發現，夾娃娃熱潮已過，生意變得很差，部分機台內的硬幣，每天只有區區30元，卻有至少1件高價商品被夾走，比例違反常理。

業者舉例說，技術普通者，可能投幣20次至30次，才會夾走1件商品，技術高的玩家，也可能得投幣6、7次，才能夾走1件商品，這都是合理範圍，但投幣3次就夾走1件高價商品，比例不合理，原因只有兩種，其一是玩家技術極高，其二是用偷竊等不正當手法。

業者調閱監視器釐清，發現是偷竊而報警，大誠所查到是林男所為，傳喚他到案說明，他承認偷竊，並指自己不再經營夾娃娃機台後，改行賣餐飲，但生意差而倒閉，在經濟拮据之下，遂用備用鑰匙偷取機台內商品，至於先投10元硬幣，是他深諳機台的計數原理，想藉此讓業主不會發現，偷得的耳機與喇叭以1000元賣出，警方將他依竊盜罪嫌函送法辦。

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