投資新產品不簽約、不出面 老董險被騙走3千萬

2018-12-02 17:25

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市7旬呂姓老董，上月中旬接獲不明女子來電，對方不斷遊說投資高科技新產品可迅速獲利，還傳真相關資料給他參考，老董被對方天花亂墜說法講的心動不已，前往匯豐銀行南港分行要匯3千萬元到對方指定帳戶，幸好銀行發覺有異通報警方，還找來老董女兒一起勸說，才及時阻詐。

據了解，呂姓老董在新北市汐止開設電子材料工廠，身家殷實，近年來公司交棒給女兒管理，但自己還是常到公司上班，當他在辦公室收到傳真計畫書時，發現對方所稱的高科技產品，投資可迅速獲利，由於身上有閒錢，立刻答應投資到銀行匯款。

當時銀行跟警方還問老董，有沒有與對方見過面？老董支吾說沒有，連對方名字、公司在哪，他一概都說不知，南港派出所警員勸他「哪有還沒簽約，就先匯款的」，但老董不為所動，堅持要匯款，連警方要看所謂的「傳真計劃書」，老董也不給警方看，最後警方找來老董女兒，他見到女兒才態度軟化，並由女兒接回家，成功攔阻詐騙。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/