兩光師傅亂改BMW老車 害車主破費100萬...

2018-12-02 15:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣盧姓男子買一輛BMW老車送老婆，卻因燈光故障，委託蔡姓修車師傅修理，蔡男收費7500元並加裝「霸氣燈」等燈具，盧男取車後發現故障更多，再送修4次，竟是愈修故障愈嚴重，產生22項故障碼，連引擎都啟動異常，避震器的零件方向還裝反，害他花100多萬元才修妥，怒告蔡男索賠103萬餘元，蔡男辯稱與改裝無關，是零件老化，法官卻認為，鑑定顯示蔡男改裝燈具（燈泡）瓦數不對，導致行車電腦亂發訊號到各系統，連引擎系統都受影響，不過，賠償應扣除折舊，判決蔡男應賠償15萬9932元確定。

判決書指出，盧男是老車愛好者，2016年初購入BMW經典老車送老婆當生日禮物，型號為E46 320CI，因車內燈光不亮，同年5月委託蔡男修理，蔡男收費7500元，改裝新設或更換燈具（燈泡），包括霸氣燈、日行燈、霧燈HID、小燈、室內燈、車牌燈、霧燈光圈等，盧男取車後，發現故障更多，原本只是燈不亮，更換燈泡或燈具即可，維修改裝後，卻衍生儀表板、冷氣、方向燈與室內車燈無法驅動，天窗的內飾鬆脫掉落。

盧男又再委託蔡男送修4次，愈修故障愈嚴重，包括兩個冷氣口的溫度不同，儀表板、變速箱、後車燈、儀表板有異聲、引擎異常、車內部份電燈不亮，且天窗內飾是用膠帶貼上，他把車送到原廠，原廠讀取到22項故障碼，他花100多萬元才修好，蔡男只願賠償20萬元，蔡男以此車具紀念價值，經典車無法用市價衡量而拒絕，控告蔡男索賠103萬餘元。

彰化地院審理時，蔡男承認「改裝」（更改原廠裝備，或新增裝備），但故障是老車零件正常老化，與改裝無關，他已把7500元退回給盧男，其他4次維修費1萬7500元，他也未向盧男收費，103萬元賠償不合理，他已仁至義盡。

彰化地院參考台灣區汽車修理工業同業公會鑑定結果，該車故障之因，是燈具（或燈泡）的瓦特數，與原廠不符，導致俗稱行車電腦的MECU（譯為總電子控制單元）故障，行車電腦發出亂碼，導致引擎動力系統、燈光系統、煞車系統、車身配備系統、車輛行駛安全輔助系統與空調系統異常。

彰化地院認為，蔡男無法舉證，證明改裝不會導致MECU故障，也不能證明改裝無瑕疵，應負賠償責任，也無法證明自己改裝無瑕疵，但維修的零件費需扣除折舊，依「定率遞減法折舊」，折舊率為10分之9，工資不折舊，據此判決蔡男應賠償15萬餘元，蔡男上訴二審，台中高分院維持一審見解而駁回，全案確定。

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