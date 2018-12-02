騎士酒駕擦撞路旁車輛失控撞電桿 未戴安全帽頭顱破裂慘死

陳姓男子酒後騎機車擦撞路旁自小客車，再衝撞對向電線桿，傷重不治。（記者佟振國翻攝）

2018-12-02 15:13

〔記者佟振國／南投報導〕又是酒駕害命！南投縣埔里鎮29歲陳姓男子，今天凌晨2時許酒後騎機車行經中心路1處巷道時，機車先擦撞路旁停放自小客車，再失控衝撞對向的電線桿，由於又未戴安全帽，頭部重創，送醫急救仍告不治，酒測值高達1.25，由於1週內發生2起機車騎士酒駕肇事死亡案，警方除加強取締，也呼籲民眾勿拿自己與他人生命安全開玩笑。

警方調查，29歲陳姓男子昨晚外出與友人聚會喝酒，直到今天凌晨2時許自行騎機車返家，即將到家，行經中心路的巷道時卻發生車禍，疑視線不良、車速過快，擦撞路旁停放的自小客車左後方，機車失控衝入對向的排水溝內，人彈飛撞到旁邊電線桿，陳男未戴安全帽，頭部重創。

消防隊獲報趕到將陳男送醫，但頭顱破裂，到院前已無生命跡象，院方搶救1個多小時宣告不治，經抽血換算呼氣酒測值高達1.25，又是酒駕害命，也是1週來的第2起，死亡的機車騎士都是酒駕，也未注意路旁停靠車輛而一頭撞上，頭部重創致死。

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