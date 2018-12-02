五楊高架火燒車 老舊廂型車燒成廢鐵、駕駛急逃

五楊高架火燒車，老舊廂型車半路火燒車，現場濃煙竄天。（記者李容萍翻攝）

2018-12-02 13:43

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1五楊高架北上57.1公里、過中壢轉接道處的路肩，今日上午10點33分，1輛廂型車突然起火燃燒，吳姓駕駛倉皇逃出，當時行經該路段用路人直擊拍下的照片可以看到，現場冒出熊熊大火、濃煙竄天。

桃園市消防局119指揮中心接獲報案，立即派遣中壢、內壢、楊梅及復旦等分隊出勤各式消防車6輛、消防人員15名前往灌救，於10點45分抵達現場、10點49分撲滅火勢，但整車已燃燒全毀，幸無人員傷亡。

國道警察獲報到場處理，現場被燒毀的廂型車已於點分拖離現場，姓駕駛心有餘悸表示，可能是車子已經超過20年、過於老舊，行駛事發地點時覺得車子不對勁才停靠路邊準備檢查，未料沒多久車輛就冒煙自燃、瞬間整輛車陷於火海，自己也嚇了一大跳。

至於損失及起火原因另由警、消調查。

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