掠奪高經濟魚類資源 中國漁船連續2天越界捕撈

查扣中國漁船依照慣例，必須先海拋相關漁獲。（澎湖海巡隊提供）

2018-12-02 13:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕年關將屆！市場需求量大，也是各種高經濟魚種洄游至澎湖的季節，但中國漁船卻覬覦這上天的恩賜，一連2天越界入侵我經濟漁場，海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊繼昨日查扣越界中國漁船，今日再度查扣，依法押回馬公隊部。

澎湖海巡隊調查指出，繼昨日澎湖艦在貓嶼西南海域帶案一艘「閩東漁61119號」中國漁船，今日清晨03時40分許在花嶼西北20浬處海域，發現中國漁船「閩東漁65098號」越界捕魚作業，經廣播數次命令停船受檢無效，該隊遂派優勢警力登臨檢查，後續押返隊部調查。

由於時值冬季高經濟魚種洄游澎湖的季節，引來中國漁船覬覦，一連2天都查獲跨界捕撈的中國漁船，今日查扣的中國「閩東漁65098號」船為底拖網作業漁船，船上漁獲1200公斤，已於外海全數進行海拋完畢，經初步調查「閩」船以沈姓船老大為首共計6名船員，得知該海域為魚群聚集之漁場，遂大膽入侵作業，但沈姓船老大還一度辯稱為黑夜不小心越界。

另外因中國非洲豬瘟肆虐，澎湖海巡隊擔心疫情入侵澎湖地區，立即通知澎湖防疫單位到場實施防疫作業，在完成調查後，依違反「兩岸人民關係條例」及採取沒入、罰鍰、留置等六大執法手段予以重罰。

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