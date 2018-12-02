運將關嶺山區中風 白河警正確判斷挽命

2018-12-02 12:55

〔記者王涵平／台南報導〕陳姓運將自高雄載客至關子嶺山區，回程時暫停路邊休息，路人發覺有異報警，白河警分局關嶺派出所所長鄭忠明與副所長楊昆達趕抵，迅速判斷運將中風，急送醫挽回一命。

陳姓運將表示，從高雄載客至南市東山區孚佑宮仙公廟後，回程空車，晚間9時許行經175線南寮段時，突然身體不適無法繼續駕駛，又身處陌生山區，人生地不熟，遂將計程車暫停路邊休息，幸好路人報警。

鄭忠明、楊昆達抵達現場後，觀察陳男狀況反應遲鈍、說話無法清楚表達，手臂也有痙攣扭曲現象，研判可能是中風前兆，立即由楊昆達駕駛計程車搭載陳男，鄭忠明駕巡邏車在前面開道，同步通知勤務指揮中心聯繫消防局救護車至關子嶺警光山莊前停車場會合，護送陳男至柳營奇美醫院治療。

陳男家屬接獲警方通知，前往柳營奇美醫院照顧，隨後至派出所領回陳男車輛及證件時表示陳男因腦出血中風目前在柳營奇美醫院住院治療，已由加護病房轉到普通病房，非常感謝警方能及時將父親送醫救治，挽救一條寶貴性命。

白河分局分局長斯儀仙表示，鄭、楊兩員接獲報案，能及時馳赴現場，觀察敏銳，及時挽救民眾寶貴性命，深獲家屬感激及讚許，足為警察同仁楷模。

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