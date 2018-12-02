街友糾纏流鶯遭驅趕 盛怒殺人遭判12年6月

2018-12-02 12:07

〔記者黃捷／台北報導〕街友陳進福與黃姓流鶯性交易後，不僅沒付錢，事後還不斷糾纏黃女。黃女今年6月在北市艋舺公園拉客時，又被陳男纏上，她氣得持棍棒驅趕，未料反被陳男竟亮刀刺殺。台北地院日前審結，依殺人罪判陳男12年6月徒刑。

判決指出，陳男（55歲）與越南籍黃女（40歲）性交易後，疑似愛上了黃女，但因他積欠性交易費用，黃女拒絕來往，但他仍糾纏不休。

陳男今年6月26日晚間，又在艋舺公園的噴水池旁遇見黃姓女子在拉客，立刻上前攀談，黃女認為陳男會妨礙他工作，持棍棒驅趕，雙方因此起爭執，陳男盛怒之下竟持水果刀，朝黃女胸、腹等處狠刺4刀後逃逸。

目擊民眾見狀立刻報警，警方立刻趕往現場，追捕陳男到案，黃女雖緊急送醫急救，但因心包膜被刺穿，最後仍不治身亡。

法院開庭時，陳男承認殺人，但辯稱因黃女先打他，才會反拿刀反擊，辯護律師則說，陳男行為屬於防衛過當，請求法官減刑。

但法官認為，陳男正值青壯，應持理性、和平的態度解決，卻僅因黃女不願被糾纏，就憤而持刀殺人，且根據監視器畫面、目擊證人證詞，以及案發後水果刀斷裂，都可認定陳男下手之中，不只是防衛過當。

法官考量他非預謀殺人，而是臨時起意，雖然至今未與死者家屬和解，但已坦承犯行、深表悔悟，遂依殺人罪判刑12年6月，可上訴。

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