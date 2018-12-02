買毒遇詐還慘被抓 毒蟲大喊：「有夠衰！」

2018-12-02 10:10

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名魏姓男子日前花四萬多元向毒販購買一批毒品咖啡包與k他命，沒想到居然只有兩包是真貨。上個月底，又遇到警方攔查，唯二的毒品又被查獲。魏男只好向警方承認持毒，苦笑說：「買到假貨被騙，還被你們抓有夠衰」，警訊後，依違反毒品危害防制條例將魏男移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警一分局南榮路派出所巡佐張志忠、警員石碩11月30日13時許，執行巡邏勤務經過成功一路時，發現有毒品前科的魏姓男子行徑可疑，看到警察就轉頭逃走，加上他是列管人口，便將他攔下請他配合盤查。

魏男從口袋掏出物品受檢時，被警員發現一包重8.58公克k他命，另外也在他的提袋內，找到一袋咖啡包。魏男一度辯稱，咖啡包是自己要喝的，沒有混和毒品，警方依法將人帶回偵訊。

警方進行毒品初驗時，發現除了k他命外，咖啡包內竟驗出含有二級毒品安非他命，魏男眼見逃不掉，只好改口承認咖啡包含毒。

魏男還跟警方表示，當初花了4萬多元去購買毒品，卻遭到對方詐騙，只有這兩包是真貨，但因為自己違法，也不敢向警方報案，現在又被抓，實在是得不償失。

警訊後，將魏男依法移送地檢署偵辦，並持續向上溯源追查毒品來源。

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