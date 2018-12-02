外出喝酒返家 男子醉倒路中被輾死亡

2018-12-02 09:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣40歲黃姓男子，與2名友人外出喝酒，今天凌晨結束後3人找代駕回家；黃男住家為第一站，友人先行放他在住家外路口下車，未料黃男疑似不勝酒力，躺在馬路上休息，今天清晨4點多，遭陳姓男子駕駛的汽車撞擊，頭顱破裂，當場死亡。詳細車禍原因，有待檢警相驗釐清。

苗栗縣消防局今天清晨4點33分，接獲報案指，台一線138.5公里、苗栗縣通霄鎮觀音亭路段，有一車禍，消防人員到場，發現黃姓男子遭汽車輾壓、頭顱破裂、腦漿溢出，當場死亡。

警方調查，黃男家住事故現場旁巷子內社區、約200公尺，黃男昨晚與2名友人外出喝酒，結束後3人找代駕回家，黃男住家為第一站，今天清晨4點20分左右，代駕開抵黃男住家外巷口，遂放他下車後離開。

警方研判，黃男疑似不勝酒力倒在台一線車道中央雙黃線上，陳男駕駛汽車路過，沒有發現黃男輾過；陳男沒有喝酒。

陳男則表示，他當時沿台一線由南往北行，沒有發現黃男躺在路中央，直到車子輾壓到東西，下車察看才發現撞到人。

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