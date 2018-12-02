資訊展出現尻槍男 SG怒：穿少就該被意淫打手槍嗎？

有Show Girl將手槍怪客影片PO臉書提醒大家注意。（記者姚岳宏翻攝臉書）

2018-12-02 06:52

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北世貿一館正舉行資訊月活動，吸引眾多人潮，昨下午展場竟傳出有「手槍怪客」疑對著Show Girl「尻槍」性騷，離譜行徑全被人用手機拍下，一名正義的Show Girl將影片PO上臉書，提醒所有在資訊展的美女，表示「有個紅色衣服的男生拿著外套遮著，對著SG打手槍將近4分鐘，明後天務必小心，遇到趕快報警！」

根據影片內容，穿紅衣男子靠著牆壁，一手拿外套遮掩，一手藏在裡面感覺有抽動的行為，疑似對著Show Girl尻槍。

在臉書PO這段影片的陳姓Show Girl指出，從影片看來，紅衣男打手槍的表情雖感覺很不正常，像有身心障礙，但她強調，很多人都看到他沒打手槍的樣子，「看起來完全正常！正常到不行的正常」，她還說，今天不管他有沒有身心障礙的問題，是不是做父母的也不能放任孩子們這樣妨礙風化。

陳女氣憤表示，難道因工作穿的較少，就應該被別人意淫打手槍嗎？難道身心障礙就可以隨意做些不應該做的事嗎？她又說，大家可以因為他看起來‘’有障礙‘’很可憐，繼續置身事外，「有障礙到還知道用外套遮 好厲害」，反正哪天女朋友、老婆、小孩被人家意淫都沒關係，就因人家有身心障礙？

網友紛紛留言表示「噁心死了」、「我看過他在公車跟捷運上也是這樣，他不是第一次了」、但也有人說「感覺精神有問題」、「可能發現被發現了所以裝智障」、「精神有問題的也不能這樣吧」。

轄區警方指出昨未接獲報案，但從影片看來，紅衣男子行為恐涉公然猥褻，將依妨害風化罪嫌主動調查，也呼籲民眾若遇到此類狀況，務必馬上報警，交由警方調查處理。

有Show Girl將手槍怪客影片PO臉書提醒大家注意。（記者姚岳宏翻攝臉書）

正義的SG臉書照。（記者姚岳宏翻攝臉書）

正義的SG臉書照。（記者姚岳宏翻攝臉書）

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