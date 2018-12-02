59元飲料被偷喝女大生報警驗DNA 鑑識費1萬8全民買單...

女大生為了揪出偷喝59元優酪乳的兇手，要求警方驗DNA，檢驗費用高達1萬8000元，費用由全民買單。圖為優酪乳示意圖。（資料照）

2018-12-02 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北一名女大生因不滿放在冰箱內一瓶59元的優酪乳被偷喝，憤而將飲料空瓶帶到警局報案，要求警方檢驗空瓶及5名室友的DNA，最後雖然揪出「偷喝兇手」，但整起刑事DNA檢驗費用高達1萬8000元，基層警員則嘆「根本是大砲打小鳥」。

根據《蘋果日報》報導，女大生與5位女學生在校外租屋共住，日前回家時發現自己所買的59元優酪乳被室友偷喝，空瓶還被丟在垃圾桶內，女大生詢問其他5名女室友後沒人承認，讓女大生十分火大，將空瓶帶到警局報案，控告室友竊盜，並要求警方協助找出「偷喝兇手」。

警方在受理報案後，先由鑑識小隊採集空瓶上指紋，但因優酪乳空瓶冰過有水痕，未能採得清楚指紋，女大生要求警方驗DNA，警方通知其他5名女室友到警局接受DNA採集，連空瓶在內共計採集6個樣品送驗，最後依照檢驗結果揪出偷喝優酪乳的女室友，將女室友依竊盜罪嫌移送法辦。

不過女大生為了59元優酪乳報案，警方透露驗一次DNA需要檢驗包、藥水、檢體離心分離機器，鑑識耗費至少3000元，警方採驗6個DNA樣本就花了約1萬8000元，該筆費用由已編列的警方鑑識預算支出。基層警員指出，民眾為保全自己的權益而尋求公務機關協助，警方依照程序正義一定要幫助民眾，「只是很難有比例原則遵循，牽扯到民眾權利義務，警方還是得做」。

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