她「感覺」被醫生襲胸 沒人「看」到仍獲賠5萬元

2018-12-02 06:00

〔記者黃捷／台北報導〕台北市葛萊美醫美診所院長蘇熙文，2013年6月在黃姓女美療師協助下，對一名婦人做臉部雷射美容，療程結束後，婦人突然指控蘇襲胸，並氣得提告求償。蘇否認犯行，黃女也擔保沒有看到，但婦人說自己當時雖然閉著眼，沒有親眼看見，但確實感覺胸部被摸，台北地院採信她的說詞，判蘇應賠5萬元。

案發後不久，台北市性騷擾防治委員會就介入調查，雖然唯一的證人黃女，堅稱沒看見蘇對婦人摸胸，但因黃女當下還得替婦人罩頭套、撕貼膠帶，無法全程看著蘇，而婦人在療程結束後，連臉上的面膜都還沒撕，就立刻離開美療室，情緒崩潰，且婦人與蘇沒有恩怨，沒有要誣陷蘇，遂決議性騷擾事件成立，對蘇開罰2萬元。

蘇事後提行政訴訟，反指婦人閉著眼睛，沒有親眼看到他襲胸，而是憑感覺後，先是質問黃女有沒有摸胸，因黃女否認，才用削去法排除黃女後，認定是他摸的，難道只因為他是男性，就一定是他摸的嗎？而黃女也說沒看到，還表示願意測謊，她沒必要為了他，冒著揹上7年偽證罪的風險。

婦人則向法官證稱，她躺下來等醫生時，因美療台的燈光很強，所以把眼睛閉起來，接著感覺到醫生從左手邊靠進，詢問上一堂療程情況，她在回答時，就感覺有隻手蓋在她的左胸，她很確定這個感覺，所以假裝咳嗽，把左手伸起來遮口，藉機把那隻手撥開。

台北高等行政法院認為，雖然婦人沒有親眼目睹，但「觸覺」接收到被摸胸的訊息，與「視覺」看到被摸胸並無差別，否則視障者就永遠無法主張遭到性騷擾，遂尊重台北市性騷擾防治委員會決議，判蘇敗訴確定。

婦人另還提告民事損害賠償，向蘇男求償50萬精神慰撫金，台北地院也認為她案發後情緒崩潰，還到醫院看診，都符合性騷擾被害者的反應，但求償金額過高，酌減為5萬元，全案仍可上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/