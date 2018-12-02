飆三字經+「公蝦小」 他辯在譙「公蝦很小」沒罵警察…

2018-12-02 00:32

〔記者王捷／台南報導〕許姓男子生日到PUB喝酒，一時開心要請在場所有人吃蝦，卻遭前女友阻止，引發爭執，警員到場，他又不慎飆出三字經加「公蝦小」，觸犯妨害公務，雖然許男辯稱是在罵蝦「公蝦小」，但現場根本沒有蝦，因此將許男依妨害公務移送，法院也判處40天拘役，可易科罰金4萬元。

許男當天酒過三巡宣布，他心情好，要請在場所有人吃蝦，不過，在場的前女友擔心他花太多錢，拉住許男反問，「你不是對蝦子過敏」，這樣請大家吃蝦，自己也不能吃。

許男認為前女友是侮辱他沒錢，兩人發生爭執，店家報案後，許男先推了到場警員2下，警員認為許男喝多了，告訴他趕快回家，許男不聽勸，又與警員講了一遍要請吃蝦卻遭前女友阻擋的事件，他越講越氣，又想回到店裡教訓前女友。

警員認為許男會鬧事，伸手攔住許男，許男罵了三字經加「公蝦小」，遭警方壓制，許男稍微清醒後，趕緊向警方辯解，他是指「公蝦很小」的意思，但他仍有罵三字經，被警方依妨害公務移送，判處40天拘役，如果要易科罰金，要付4萬元。

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