139線頭文字D？被控山路狂飆155km 賽車手無罪原因是…

職業賽車手尤翊豪被控飆車違反公共危險罪，獲法院判無罪。（翻攝自尤翊豪臉書）

2018-12-01 23:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年1月9日深夜，有輛車在屢次發生死亡車禍的台139線道路上，以最高155公里時速狂飆，還有高速甩尾等惡劣駕駛行徑，之後，網路又有人上傳名為「中寮往集集尤翊豪駕駛3分48秒」的狂飆錄影，罔顧路人安全並挑釁公權力的囂張之舉，引起社會譁然。檢警發現，知名職業賽車手尤翊豪的手機位置，同一時間出現於南投縣中寮與集集，將他依公共危險罪起訴，不料，法院卻認為手機位置，只能證明尤男當時在南投縣，不能證明他就是駕駛，罪證不足而判決無罪確定。

橫跨彰化、南投的139線道路（縣道139），是單車族、重機車族、飆車之徒與「追焦族」熱愛之路，也因此車禍頻傳，今年1至8月就發生183件車禍，造成2人死亡、146人受傷，今年9月彰化市與花壇鄉公所還特別舉辦路祭普度化煞。

判決書指出，去年1月9日深夜，有車於139線道路南投縣路段狂飆，路段限速50公里，之後YouTube又有人上傳一段錄影，標題是「中寮往集集尤翊豪駕駛3分48秒」，內容是一輛車以最高155公里時速狂飆，拍攝者於汽車後座，持手機往前拍，沒有拍到駕駛與副駕駛的臉部，但畫面顯示，駕駛技術高超且熟悉路況，副駕駛持計速器在旁指引，狂飆過程中不斷跨越雙黃線、甚至以100公里高速甩尾轉彎，宛如日本漫畫《頭文字D》 。

這段錄影極具挑戰公權力意味，引發輿論撻伐，南投檢警發現上傳錄影的YouTube帳號是「尤翊豪」，尤男同時間手機位置又是在集集鎮與中寮鄉，認定駕駛就是他，依公共危險罪起訴。

尤男對自己行蹤說詞不一，警訊時宣稱當時他在中國，審理時改口說在高雄屏東地區，之後又改口承認自己常到南投縣，但「忘記」當天他是否在南投，本報記者訪問他時，他說，「誰會笨到違規還自己具名PO影片？」還說他沒有YouTube帳號，是被人陷害。

南投地院認為，尤男對自己行蹤說詞一再改變，也無法解釋手機為何出現於南投縣，這只能證明尤男不想讓法官知道他到南投縣的原因，不能推定他就是駕駛；另外，尤男於集集、中寮僅約2小時，無法在短時間熟悉路況，手機位置只能證明尤男當時在集集與中寮，不能證明他就是駕駛，另外，他不是國內唯一有這樣技術的車手，縱使飆車畫面是在集集與中寮拍攝，但也不能認定尤男就是駕駛，據此判決無罪。

南投地檢署上訴二審，指警方於4月12日傳喚尤男，他被釋回後，錄影立即從YouTube刪除，顯示上傳者不是誣陷尤男，反而還刻意保護他，尤男應在車內，可能是駕駛或副駕駛。

台中高分院見解與一審相同，至於錄影刪除，二審認為，可能是上傳者避免爭議而自行移除，或因影片被檢舉而被管理者刪除，另外，還是不能證明尤男是駕駛，證據不足，維持無罪，全案確定，依刑事妥速審判法規定，除非有牴觸憲法、違背司法院解釋或違背判例，檢察官才能上訴三審。

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