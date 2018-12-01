到現場才知封路 太魯閣馬拉松挨批未提早通知交管

太魯閣馬拉松今天開跑，但因主辦單位未提早通知交管，讓開車民眾怨聲載導。（記者王錦義攝）

2018-12-01 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕第19屆太魯閣峽谷馬拉松今日凌晨起跑，並在凌晨4點至下午2點，於起跑點「長春祠」與折返點「天祥」設置交通管制，不過有民眾抱怨，縣府宣傳不足，到了天祥才發現無法通行，有些民眾更是堵在現場5小時，為何主辦單位不在大禹嶺就設下交管。對此縣府回應，未提前設置交管確有疏失，會再和主辦方協調。

據《蘋果日報》報導，太魯閣馬拉松被封為「最美賽道馬拉松」，今年跑者共有1萬2800名，為跑者安全，在凌晨4點至下午2點於長春祠及天祥實施交通管制，禁止車輛進入。但封路卻嚴重影響從合歡山、梨山經過太魯閣前往花蓮的百台車輛。

有名從彰化到花蓮的民眾抱怨，不知道舉辦馬拉松的人，怎麼會特別上網看管制路線，不少人開了56公里的單線山路後才發現，為什麼不先在大禹嶺設下交管通知。另名民眾表示，自己從大禹嶺開車到了天祥，因為馬拉松賽事進退不得，打給花蓮縣府也沒人接，覺得自己「真的很命賤」。

管制現場也無法迴轉，有些民眾甚至一早就被堵在天祥，直到5小時後才被放行。花蓮縣府人員回應，有接到民眾抗議電話，坦承的確應該先在大禹嶺提前設下交管通知，並表示會和主辦單位再溝通處理。

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