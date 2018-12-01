中國漁船侵門踏戶捕蟹 澎湖海巡隊強力查扣

中國「閩東漁61119號」辯稱沒越界，澎湖海巡隊出示蒐證影帶打臉。（澎湖海巡隊提供）

2018-12-01 18:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海域執法不鬆懈！海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊今天（1日）在貓嶼西南海域發現中國「閩東漁61119號」號漁船，廣播命令停船受檢無效，施放小艇登檢，押返隊部調查。

中國非洲豬瘟疫情已向外擴散，澎湖海巡隊強力取締中國漁船，澎湖艦今天中午12點30分在貓嶼西南21.2浬海域發現中國「閩東漁61119號」漁船，廣播命令停船受檢，「閩」船不理會，加速逃逸，海巡人員強靠登船檢查，經查，「閩」船是蟹籠作業漁船，漁獲有170公斤，已於外海全數海拋，人船押回馬公偵辦。

經初步調查，「閩」船以方姓船老大為首，共計14名船員，船老大向海巡人員聲稱，不知道船位已經越界，但海巡人員蒐證影帶顯示，「閩」船越界罪證確鑿。為防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區，第八海巡隊也立即通知澎湖防疫單位到場進行防疫作業，完成調查後，依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰。

中國漁船頻頻越界，被視為破壞澎湖海洋生態元凶，澎湖縣長當選人賴峰偉競選期間，就以與中國協商解決中國漁船越界問題為政見，上任之後如何解決？引發各界關心，不少人提議乾脆連海洋廢棄物問題一併解決，澎湖沿岸有8成以上海廢來自中國，也請中國當局提出解決方案。

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