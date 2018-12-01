看見高中妹「很可愛」 粗工忍不住親臉一下慘了...

2018-12-01 18:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕林姓男子見1名高中學生妹長得「很可愛」，竟尾隨學生妹並攔下，並趁學生妹來不及反應之際，用手勾住學生妹的脖子，朝學生妹的臉頰親了一下；學生妹驚嚇掙脫逃離，並報警處理，警方循線將林男查獲，苗栗地方法院依性騷擾防治法，判林男拘役60天，如易科罰金，1千元折算1日。

法官調查，林男從事粗工，於今年4月7日晚間10點許，騎自行車行經竹南鎮國泰夜市時，見到同樣騎自行車的被害學生妹離去，林男也跟上尾隨。

林男跟到竹南鎮竹圍街一條巷口時，見四下無人，上前攔下學生妹，並趁學生妹還來不及反應之際，先以右手勾住學生妹的脖子，再親吻學生妹的左臉頰1下；學生妹受到驚嚇，隨即掙脫後逃離。警方受理學生妹報案後，調閱監視器錄影畫面追查林男到案；他坦承，因覺得對方很可愛，一時忍不住才會親吻對方。

法官審酌林男不思尊重他人身體自主權，為滿足一己私慾，竟以手勾住被害人脖子後親吻臉頰，以此方式性騷擾，不僅使被害人受驚而生心理上之陰影，亦影響被害少女之身心健全發展，所為甚屬不該；惟念其犯後於警詢、偵訊及本院訊問時均坦承犯行，態度尚可，依成年人故意對少年意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻之行為，判處拘役60天，如易科罰金，以1千元折算1日。

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