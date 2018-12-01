不只欠錢這麼簡單！她爆貴婦奈奈老公診所內幕

2018-12-01 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕知名部落客貴婦奈奈和丈夫黃博健的杏立博全醫美診所驚傳惡性倒閉，夫妻倆不知去向，受害者求償無門，紛紛到貴婦奈奈的臉書痛批；對此，知名部落客廣告小妹透露，早在2年半前就已接獲爆料，問題不只欠錢。

「本宮等這一天，很久了。」廣告小妹在其臉書粉絲專頁爆料，早在2年半前就陸續有4人向廣告小妹舉報，惡性倒閉不只欠錢這麼簡單，而是發生了嚴重事故，但「因其中一位線民的身份敏感，恕我無法透露更多」，只能呼籲受害者用法律捍衛自身權益。

廣告小妹透露，黃博健的未爆彈不少，直呼貴婦奈奈「能與黃先生那樣的人共枕多年，我發自內心覺得抖。希望她能早點醒來。」有自稱曾在杏立博全醫美診所任職過2個月的網友留言，他當初因為黃博健對待員工的態度不滿，看不下去憤而離職，「這位先生以施捨工作態度對員工，並用三字經飆罵員工」；廣告小妹看到也回應這名網友，「他態度一路走來始終如一啊！」

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