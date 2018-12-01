雙胞胎兄弟自小流浪...一起偷、一起逃、一起入獄

2018-12-01 16:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕33歲黃姓雙胞兄弟打零工糊口，取得工地老闆信任，卻一時貪念偷鐵材變賣被逮，老闆最後選擇原諒，但因公訴罪判刑，因2兄弟未到案服刑遭通緝，高市保大在旗山網咖門口逮獲2人，今押解歸案執行。

保大今指出，雷霆中隊小隊長邱敏程、警員宋正一及柯定國等3人，在楠梓區旗楠路與常德路口網咖，查獲遭橋頭地檢署通緝黃男（33歲）竊盜犯雙胞胎兄弟檔，2名通緝犯當時正流連於網咖門口，遭保大員警盤查確認身分後逮捕歸案。

警方調查，雙胞胎兄弟檔自小四處流浪、居無定所，曾於工地擔任臨時工飽足三餐，當與工地老闆取得信任關係後一時貪念，趁機盜取工地施工用鐵材以換取金錢得利，雖遭警方逮捕，但工地老闆願意原諒兩兄弟，惟竊盜罪屬公訴罪，無法私下和解銷案，當時仍由警方依現行犯逮捕法辦。

案經判決確定後未到案執刑，橋頭地檢署日前發布通緝，保大前往居住地尋找兄弟檔未果，循線擴大範圍於各大網咖找尋下落，將2人逮捕歸案，雙胞胎兄弟同時入獄，令人唏噓。

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