女警經營交安臉書擁2.2萬粉 警局辦體驗營成見面會

黃竹青與來自全台各地的親子粉絲互動。（記者蔡彰盛攝）

2018-12-01 16:32

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市警局交通隊警務佐黃竹青經營交通安全臉書4年有成，粉絲多達2萬2000多人且遍佈全國，今天舉辦小小交通警察體驗營，吸引百餘名各縣市親子粉絲齊聚風城，這些年輕的爸爸媽媽都說，孩子受到認真女警的啟迪，不僅自小就懂得如何遵守交通安全，更嚮往長大當個稱職的好警察，為國家社會盡一分心力！

新竹市警察局交通隊小編黃竹青經營粉絲專頁「風城交通168」4年來，受到全台許多親子歡迎，除了常舉辦抽獎活動，還舉辦繪畫比賽，過年過節都有小朋友寄卡片到交通組給黃竹青，4年來累計粉絲專頁超過2萬2000人，最遠的粉絲住在金門。

黃竹青表示，為了有效發布交通安全宣導，4年前她開設「風城交通168」粉絲專頁，持續藉由有獎徵答等活動，廣發交通安全宣導品，甚至還因為努力推廣獲得全國績優業務第一名的肯定，受邀到警政署分享經營粉絲頁的心得。

黃竹青每天早上與晚上主動更新貼文，一年700多篇的實力，讓這處園地培養出一群來自全國的鐵粉，濃濃的人情味，讓粉絲專頁充滿歡樂。

今天新竹市警局舉辦的這場小小交通警察體驗營，實際上大家都知道是粉絲相見歡，來自南投的一對親子說，孩子期待與黃竹青以及其他互動粉絲見面的感覺，一早天沒亮就吵著要出發到新竹。

黃竹青巧思設計交通指揮、玩具機車考駕照、認識交通號誌大闖關等活動，親子玩得盡興且寓教於樂，黃竹青期許自己繼續經營這塊交通園地，讓大家出入更平安、快樂。

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