行房遭拒、無法懷孕...夫編造外遇盼離婚 妻求償敗訴

2018-12-01 16:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕楊姓男子結婚6年，妻卻不願跟他行房，之後楊妻罹患子宮肌瘤切除子宮，無法再懷孕，楊男為完成生兒育女夢想，誆稱外遇有小三訴請離婚，楊妻為此想不開求助精神科，認為配偶權與健康權遭到侵害，向楊男求償200萬元，新北地院調查，楊妻無法舉證丈夫出軌，雖有求診紀錄，但診斷證明書並無病名記載，判楊妻敗訴，可上訴。

楊妻指控，今年2月，老公自曝有婚外情，於去年12月與小三生下一女，並向法院訴請離婚，卻不告訴她小三姓名、住處，害她大受打擊，精神崩潰，有自殺念頭向精神科求診10次，她提告通姦，老公在偵查庭卻辯稱，楊家給他生子壓力，才謊稱出軌，楊妻痛批老公利用公權力騙取離婚判決，逼她離婚，居心狠毒，怒向夫求償200萬元。

楊男表示，婚後兩人常為「要不要有小孩」爭吵，妻子不願與他行房，甚至同床共寢也不要，兩人長期無性生活，加上妻子有酗酒習慣，兩人過著有名無實的婚姻生活，漸行漸遠，前年，妻子罹患子宮肌瘤摘除子宮，無法再生育，家人盼望他能生兒育女，妻稱已是二度再婚婦女，沒有面子回娘家，拒絕離婚，雙方協調一年多無效，他只好編造外遇生女，希望妻子能成全，同意離婚。他已撤回離婚訴訟。

楊妻提出兩人對話錄音，楊男說：「一開始那幾年你不是把我推得遠遠的嗎」、「為什麼一開始那幾年，我一直拿熱臉去貼你冷屁股」、「但你連試都不太想跟我試，你打從心理就是不想啦」、「連做都不做，連檢查都不檢查」、「常常在外面喝酒、睡覺、也不進來睡」，並自曝通姦。

法官認為，錄音內容為楊男單方面表述，無資料證明跟誰生女，檢方開庭時，楊男供稱，「一直與妻協議離婚，但她不簽字，只好編一個謊言，讓妻同意離婚」，獲檢方處分不起訴，可見楊男並無對婚姻不忠，加上楊妻求診診斷欄病名空白，無法證明她因此罹患精神疾病，駁回楊妻請求。

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