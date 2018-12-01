見精障女遊蕩藉口搭載猥褻 第二次又跨縣市逞慾

2018-12-01 15:35

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕薛姓男子在106年4月份見一名精障女子小麗（化名）在路上遊蕩，以搭載小麗回家名義，前往苗栗縣三義鄉山區人煙罕至之處以手指、性器磨蹭小麗性器；之後於同年5月。再度故技重施，載送小麗回家時被小麗鄰居察覺有異，報警後發現薛男惡行，法官依乘機猥褻罪判處薛男有期徒刑2年。

薛男雖於庭訊矢口否認乘機猥褻，反而辯稱是從台中到勝興車站散心途中「好心」載送小麗回家，第二次也是同樣。

但小麗則說，被薛男亂摸，且被碰到「尿尿的地方」；小麗鄰居則說，和薛男載送小麗回家時碰上，薛男神色緊張，之後小麗說「壞人要抓她去山上」、「壞人一直親我、脫我褲子，用雞雞弄我」。

法官認為，薛男住在台中市豐原區，與小麗與素不相識，但是薛男兩度開車前往三義鄉僅隔約10日，竟會兩度巧遇小麗。

法官認為若非薛男第一次剛好遇到隻身在外遊蕩的小麗，乘機猥褻而食隨知味後，豈會載僅隔10天後又前往三義鄉尋找小麗，並將人載走。

而且小麗於薛男第二度搭載後，在路旁神色緊張驚慌、全身發抖地躲在樹後、而薛男面對小麗鄰居詢問，反而神色慌張且立即自行開車離去，因此認為薛男供詞，洵屬事後卸責，無足採信之處。

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