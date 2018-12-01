衰！少年金爐丟殺蟲劑罐炸傷人 廟方被判連帶賠償

2018-12-01 15:11

〔記者陳慰慈／新北報導〕14歲曹姓少年將殺蟲劑丟入林口一間宮廟的金爐內，害至宮廟燒金紙的張姓信眾被炸傷，頭、頸、胸二度燒燙傷，張男因此向曹少父子及宮廟求償，新北地院認為全天開放的廟方未控管避免危險發生，有管理疏失，日前判廟方須與曹少父子連帶賠償張男37萬餘元確定。

去年8月15日晚間11時許，張男因將外派中國，前往宮廟求平安，張男祭拜後到金爐燒金紙，不知曹少從廟裡儲物櫃後方，拿到一罐殺蟲劑，剛丟入金爐內，結果引發爆炸，張男當場被炸傷，送醫診治後，醫院診斷張男頭、頸、胸等處二度燒燙傷，占體表面積15%，並有吸入性嗆傷，張男認為廟方全天開放，卻未在夜間派駐人員管理，應負管理責任，因此向廟方與曹少父子求償，1個半月無法工作的勞動能力損失、慰撫金等共38萬餘元。

曹少出庭時對張男感到抱歉，父子願以10萬元和解，廟方則說，若不是少年丟入殺蟲劑罐，根本不會爆炸，又案發時間已是深夜，人員巡視後無異狀才下班，認為已善盡注意及管理責任，並無過失。

但新北地院一、二審均認為，洪福宮全天開放民眾民眾焚香膜拜、燒紙錢祭祀，應負管理責任，且曹少是從廟裡拿到殺蟲劑，認定宮廟管理有疏失，需與曹少父子連帶賠償張男37萬餘元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/