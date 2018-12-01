網購假廣告詐騙上月達314件 半數透過臉書

2018-12-01 15:02

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團利用臉書管道刊登假廣告，標榜「價格低廉」、「7天鑑賞期不滿意包退」、「可貨到付款」，且網頁上還有大大的計時器限時搶購，設局行騙猖獗，「165」反詐騙諮詢專線統計上月份「假網拍詐騙」達314件，從臉書廣告或臉書社團購買，卻未收到貨或收到假貨就占一半，呼籲民眾多小心。

刑事局表示，高雄市1名28歲林姓女子，上月中旬被臉書1則「夾背式超大型行動電源15000mAh」的廣告吸引，點入廣告頁面，該頁面原價8999元的夾背式行動電源，竟限時特價998元，加價300元再得一個，網站還註明「免郵配送、7天鑑賞期、貨到付款」，旁邊還有倒數計時器，剩餘7小時56分將停止搶購。

林女越看越心動，便下訂了2個，3天後林女收到包裹，沒想到收到的卻是普通的小容量行動電源，林女欲開啟網頁聯絡客服退貨，才發現網站上根本沒有客服電話與地址。

刑事局提醒，遇到在臉書假廣告購物收到假貨的情形，若假廣告網頁無申訴電話，不要因此自認倒楣，7天內應保持商品的完整，循寄送包裹上的貨運公司或物流公司，至官網申請退貨，請貨運公司或物流公司前來收回包裹並辦理退費，若貨運公司或物流公司不願協助退貨，可向交通部及關務署反應，要求發函貨運公司或物流公司積極辦理，循此管道的消費者大多能拿回退款。

刑事局多次與臉書開會商討假網拍在臉書詐騙泛濫情形，呼籲臉書是社群軟體，用以親友間的感情聯繫，而非購物平台，請民眾避免受臉書廣告吸引而購物，也與臉書公司聯繫，對民眾報案的假廣告頁面，每週彙整交由臉書公司將該頁面下架，至今年10月底止已成功下架353組，避免更多人因臉書假廣告而遭購物詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/