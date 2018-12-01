欠稅被催繳 男寄冥紙揚言「殺光單位所有人」

2018-12-01 14:31

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市林姓男子收到法務部行政執行署新北分署的催繳稅單，將撕毀的通知單寄回，還在信件中夾帶冥紙，並寫下「不匯款至指定郵局帳戶，我會殺光該單位的所有人」，新北分署收到後提告，新北地院依恐嚇罪判他拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，可上訴。

判決指出，去年8月，林男收到新北分署催繳稅單，不滿寫下「可惡的法務部執行署，本單位要完蛋，竟然膽敢寄任何的通知信函向你老子我催繳任何的稅款，限本行在近日內將鉅額的現款匯進這單子上面所指定之郵局帳戶內，若不匯那本人我必定會情緒失控的犯下命案殺光該單位的所有人」等文字，將信件寄給新北分署，內附撕毀的催繳通知書、冥紙2疊、郵政劃撥儲金存款單等，新北分署收到後擔心員工安危，因此提告。

林男到案後坦承犯行，新北分署也同意予林男緩刑，新北地院因此依恐嚇危害安全罪，判他拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，期間付保護管束，並應接受5場法治教育。

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