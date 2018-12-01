綠綠Der！撞見妻子被人摟 他拍下LINE對話蒐證卻GG

2018-12-01 13:29

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市童姓男子去年撞見妻子跟董姓男子摟摟抱抱，為了蒐證，趁著妻子睡覺偷拍她與董男的LINE對話紀錄，提出民事求償，童妻挨告得知私密對話竟被偷拍當證據，反提出妨害秘密告訴，士林地院認為童男行為已逾越社會能容許的範圍，判拘15日，得易科罰金1.5萬元，手機一併宣告沒收，可上訴。

去年4月底，童男返家時，在社區大門撞見妻子與董男相擁，心裡一直過不去，當天晚上，趁著妻子睡著而手機還沒上鎖之際，偷偷打開她的LINE，扮演起柯南查案，果然發現她和董男過從甚密，立刻用自己的手機拍下兩人的對話紀錄，數量多達82張。

對話真實又傷人，董男問「昨天回去還好吧？」童妻答「早上被罵了一下，說我身上有菸酒味。然後看我的鞋就知道我有出門...太精了。我說我只是去包廂唱一首歌就這樣」，童男心碎，兩個星期後對兩人提出民事求償，並檢附對話紀錄當證據。

童妻被老公告，看到證據才知道手機被偷拍，氣急敗壞，反告童男妨害秘密，並未和解。

童男辯稱，當天撞見董男摟住老婆，回家又看到兩人不斷傳訊，合理懷疑他們之間已逾越男女分際，為了蒐證以利民事求償，才會拍下兩人的對話紀錄，主張偷拍絕非妨害秘密罪定義的「無故」竊錄。

法官審閱對話紀錄，認為童妻與董男對話確有曖昧，不過，童妻既然未告知童男手機密碼，就證明她想保留隱私，不願與別人分享，童男不應趁手機未上鎖之際，藉口懷疑或調查外遇而偷拍老婆私密對話，強迫她接受被監控生活與人際關係的義務。

法官斥責童男不該，但考量他沒有前科，還得養女兒，月入僅2萬多元，輕判薄懲。

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