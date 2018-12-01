限速50！台21線豐丘新測速桿「開拍啦」

台21新中橫公路信義豐丘路段，新設固定式測速照相桿已啟用拍照。（記者劉濱銓攝）

2018-12-01 11:36

〔記者劉濱銓／南投報導〕真的「開拍啦」！省道台21線新中橫公路，南投信義鄉豐丘路段，從今年暑假前就新設一支固定式測速照相桿，惟裝設近大半年，地方盛傳會「抓超速」，但都不見有駕駛人被拍，警方則表示，新測速桿已於11月30日下午啟用，該路段限速50公里，提醒用路人小心駕駛。

警方表示，新測速桿裝設後，就持續進行線路安裝與測試，在尚未拍照取締時，地方就盛傳測速桿只拍下山的車輛，惟該固定式測速桿，是可調整鏡頭拍攝方向，不論上山、下山車輛都可拍，行經該路段務必依速限行駛。

警方強調，台21線豐丘路段因路幅寬，路線筆直，下山方向為長下坡，一不小心就容易超速，加上先前也曾發生死亡車禍，為維護當地交通與用路人安全，才會設置測速桿，提醒用路人行經務必減速慢行，以維行車安全，也避免荷包失血。

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