警察幫他找到遺失皮夾 日本遊客寄信感謝「所長先生」

2018-12-01 10:42

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局中山分局圓山派出所，日前收到一封來自日本的郵件，署名由圓山派出所長先生收，讓警方一度摸不著頭緒，經主管胡金龍拆閱後後，才知原來是封來自日籍遊客佐藤的感謝函。

日籍旅客佐藤是10月底來台旅遊，投宿中山區的飯店。但在10月25日搭乘計程車時，不慎將皮夾遺留在車上，所以焦急地到圓山派出所請求協助。

受理的警員黃德仁立即協助調閱監視器比對計程車車號，但因凌晨時分無法即時聯繫上對方，只好暫時先安撫佐藤的情緒，再以巡邏車將對方載回飯店休息。

翌日，黃員連絡上車行後，日籍旅客即接獲計程車司機來電，表示會將皮夾主動送回，讓佐藤備感溫馨。

佐藤在信中表示，這次是他第一次的海外旅行，經過這次的經驗，對台灣留下美好的印象，下次還要再來台灣旅行。

佐藤在信中也提到，他的故鄉是位於日本宮城縣的石卷市，為311日本大地震的重災區，當時也受到台灣莫大的幫助，真心感謝台灣對日本的援助。

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