通保法緊箍咒 微罪案難破瓶頸

2018-12-01 10:46

〔記者吳政峰／台北報導〕「通訊保障及監察法」修正案擬把調取通聯的權限還給檢察官，被外界批評擴權，但法務部解釋，通保法2014年修訂3年以上之罪才能向法官聲請「調取票」，實務上運作已遇到諸多困難，如：民眾遺失手機無法調IMEI碼（手機身分證）、不能調取拒絕接受治療的性侵者通聯，這些微罪其實是民眾最有感的問題，若不修法，很難突破偵查瓶頸。

通保法分別規範「監聽票」與「調取票」，監聽因侵害人民隱私較大，從過去到現在都採法官保留原則，即檢方需向法官聲請監聽票獲准，才能發動監聽；後者因只調取通聯紀錄與門號登記人資料，侵害較小，原本可由檢察官發動，但「馬王政爭」後，立法院2014年修正為本刑3年以上之罪，檢察官才能向法官聲請調取票。

修法原意是保障人權，沒想到反增加微罪的辦案難度，以與民眾息息相關的手機遺失案為例，失主原可向電信公司調取IMEI碼現被哪個門號使用，馬上就可找到侵占者，修法後，因侵占遺失物罪僅為罰金刑，非3年以上刑責，檢警愛莫能助，只能讓侵占者逍遙法外，網友甚至為此在「公共政策網路參與平台」提案修法。

此外，妨害名譽罪最重本刑2年，有心人士如匿名躲在網路後端罵人、製造假消息，檢警也無法依通保法向網路平台業者調取其IP；另，被命令接受身心治療或輔導教育的性侵犯，如果未依規定履行，檢警亦無法調取通聯紀錄找人，因該罪刑責最重1年。

一名檢察官則說，相驗遺體常須透過死者手機找到關係人，但若不是朝本刑10年以上的殺人罪方向偵辦，就無法調取通聯記錄，不利釐清案情；而以過失傷害或過失致死案件而言，報案人常常就是第一現場目擊者，但該類案件刑責最重僅2年，不符合通保法規定，若報案人不願留下資料，檢警也難依通保法回溯找人，還原真相。

法務部說明，2016年1月馬政府時期曾送過一次修正案，當時因立院會期中斷而無疾而終，今年3月再送一次，兩次版本大同小異，均是為了利於辦案而修正，絕無外傳的政治干預或檢察官擴權；外界若對草案有意見，可於即將舉辦的公聽會中陳述，一起找出最佳方案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/