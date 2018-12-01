角頭利用青山宮遶境開槍報仇 警方偵破：與廟會活動無關

2018-12-01 10:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕11月30日凌晨，台北市艋舺青山宮遶境活動中發生的槍擊傷人事件，轄管萬華分局今日宣佈破案。警方表示，萬華西園的角頭陳竑諺，因與魏男有嫌隙，陳涉嫌持槍夥同林姓青年趁亂尋釁並連開3槍，魏雖中槍，流彈並波及一名參加慶典的楊姓男子，但陳、林在鬥毆衝突中也分受刀傷。

警方表示，全案是一宗黑道分子利用慶典活動人潮混亂，伺機槍擊尋仇的事件，與廟會遶境活動本身均無任何關係。警方今日凌晨也查獲作案用槍枝，全案將待陳嫌傷癒後再移送台北地檢署偵辦。

「艋舺青山宮靈安尊王暗訪遶境活動」，是與大稻埕霞海城隍祭典、保生大帝出巡，並列為台北市3大民俗廟會盛事。青山宮是27日開始進行連續3日的遶境活動，預訂29日是繞境最後一天，當日深夜約10時才會正式結束，

警方表示，原應在29日深夜結束的遶境活動，因歡樂氣氛延至昨日凌晨仍鞭炮聲不絕於耳，但約在凌晨2時左右，有人聽到炮仗聲中夾雜有槍聲，並有人受傷，於是隨即報警。

轄管萬華分局據報出動快打部隊，在廣州街265巷驅離部分衝突群眾，發現40歲魏姓男子右側大腿中槍、19歲林姓男子右肩7公分砍傷、29歲陳姓男子頭部撕裂傷和刀傷，傷者雖還有生命跡象，但意識模糊。分別送往台大和馬偕醫院。

警方在現場拾獲2枚彈殼及刀套，隨後又再接到內湖分局通報，有楊姓男子也有受到槍傷，自行到三軍總醫院救治。

警方調查，陳男是西園地區的角頭，與魏男早有怨隙，更因各擁私營宮廟結仇。陳得知魏男案發當日會參加遶境活動，便夥人前往埋伏，朝魏連開數槍，但魏和同夥的林男也也被人持刀砍殺受傷。

由於陳姓主嫌和魏男等人均在住院觀察治療，警方蒐證及比對附近監視器畫面確認為陳嫌開槍，經訊問陳嫌突破心防，對方承認犯案，並告知槍械丟棄在環河南路2段空地，警方今日凌晨起出改造手槍1把。偵訊後全案將依殺人未遂、槍砲等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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