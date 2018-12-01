吸毒太嗨闖紅燈 遇到「好鼻獅」警員當場GG

2018-12-01 08:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕菜鳥警察攔查闖紅燈，嗅出車內一股濃濃K味，果然查到1罐K他命2.87公克、K盤等證物。

中市烏日警分局瑞井派出所員警凌祥峰及楊加暉，28日深夜行經大肚區向上路與中興路口，發現1輛自小客車闖紅燈，立即趨前攔查。

當自小客車駕駛搖下車窗，兩位員警便聞到一股濃濃K味，警覺車內有人拉K，經目視立刻發現在手煞車處有白色粉末罐及K盤，車上駕駛心知東窗事發，坦承吸食毒品不諱，現場並起獲1罐K他命2.87公克、K盤等證物。

警方調查發現，21歲張姓嫌疑人，坦承車內手煞車上1只K盤及1罐白色粉末塑膠罐為其所有，罐內白色粉末是K他命毒品，拉K是為了要提神之用，才剛將K他命摻入香菸吸食完畢，因吸食毒品太嗨了而闖紅燈，沒想到被警察攔查，又碰上「好鼻獅」員警，因而露餡認栽。

烏日警方表示，瑞井派出所警員凌祥峰是剛從警校畢業實務訓練剛期滿4月，另名員警楊加暉尚在實務訓練期間，就能在執勤查獲毒品，不但擁有「好鼻獅」的功能，也有敏銳的觀察力，實屬難得。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/