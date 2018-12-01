獨家》騷！裸拍族亂入新竹公園 爆乳穿丁字褲擺POSE

新竹市府耗資6億元整建百年新竹公園，近來卻遭裸拍族亂入。（記者王駿杰翻攝）

2018-12-01 06:20

〔記者王駿杰／新竹報導〕裸拍歪風吹向風城！新竹市府耗資6億元整建百年新竹公園，近來卻遭裸拍族亂入，一名美魔女為追求極致的刺激感，竟穿著黑色薄紗、丁字褲、性感高叉網襪在麗池園林與車水馬龍的公園路上裸拍，擺出性感撩人姿勢，並將一系列不雅照PO上網路論壇賺取積分，作風大膽，引發議論。

新竹公園建於1916年，占地面積約18公頃，園區內有麗池園林、動物園、湖畔料亭與玻璃工藝博物館等景點，市府與交通部觀光局、內政部營建署與市府共投入6億元進行「新竹公園再生計畫」，今年9月底先開放麗池園林，強調自然、綠色、親水並保留古蹟與老樹，再造日式園林建築景觀風貌，古色古香的公園美景，竟遭裸拍族鎖定，成為挑戰刺激的目標。

警方指出，先前就接獲民眾投訴，有網友在特定的網路論壇分享新竹地區裸拍照，但這些標榜自拍、偷拍的色情網站、論壇，絕大部分電腦IP都架設在國外，無從抓起，目前僅能分析出裸拍族的特性，增加巡邏密度，藉此嚇阻。

警方提醒，於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，恐觸犯社會秩序維護法，可處新台幣6000元以下罰鍰；若進一步將裸照上傳到網路，還會觸犯刑法妨害風化罪。

記者調查，這個引發爭議的論壇是台灣最大宗色情網站之一，會員數達萬人，隨時有上百會員上線，會員資格不易取得，除基本資料，還需網路驗證碼。

入會後，還會被限制瀏覽權限，若想要更多權限，就必須不斷上傳各種自拍、裸拍照片或影片，藉此賺取貢獻值與積分；有些勁爆、火辣的自拍分類，需擁有極高貢獻值與積分的會員，才有觀賞權限。

記者發現，新竹縣市大部分的知名景點都曾有裸拍族的蹤跡，該名美魔女去年7月就疑似在竹市知名景點青草湖穿著串珠丁字褲撩人外拍，這次，她鎖定剛整建完工的麗池園林，將老樹、日式園林建築當成背景，穿著黑色連身薄紗，搭配爆乳胸罩、高衩蕾絲網襪與丁字褲，搔首弄姿拍照，秀出馬甲線與若隱若現的私密處，有幾張照片甚至在平常車水馬龍的公園路上取景，且拍照時間都在白天，絲毫不怕曝光，這一系列的照片上個月底在論壇PO出，獲得網友高回響。

不少網友紛紛留言「這身材無話可說，太完美了，加上裡面這一套重裝備，性感」、「遮不住的好身材，高挑」、「膽大心細，身材好」、「新竹人+1，好希望在現場看，好想要身上的性感內衣褲」、「這樣外拍蠻刺激的」。

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