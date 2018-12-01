離婚男攜子燒炭 稚兒問：誰先上去當小天使

2018-12-01 00:44

〔記者王捷／台南報導〕紀姓男子為了挽回前妻，帶著年幼的兒子自殺，自殺前父子倆在台南某間大廟拜拜，兒子還天真地問，「那誰要先上去當小天使？」紀男仍狠心帶兒上車，把自己灌醉後點燃木炭，抱著兒子沉沉睡去後，不久他突然驚醒，發現兒子表情痛苦，改變心意開車到警所求助，雖然兒子救了回來，而紀男不但沒因此挽回婚姻，還被依家暴殺人未遂判處3年10個月徒刑。

40多歲的紀男有賭博前科，去年5月與妻子離婚，為了挽回前妻，同年12月2日去看兒子的時候，萌生與兒子自殺的念頭，將留有遺言的手機交給前妻後，就開著車子開到高鐵站附近，拿出預藏的洗衣機排水管，連接汽車排氣管，但被民眾發現報案，警、消到場後，要紀男拆掉軟管。

但紀男沒有打消尋死念頭，先將兒子送到親戚家中，翌日又接兒子出來，他已買好木炭與鐵盆放在車上，揚言要跟兒子一起去當小天使，還先到廟宇裡拜拜，這時兒子還天真問，那誰要先上去當小天使？

判決書指出，紀男自稱聽到兒子童言童語，內心百感交集，但他認為已經將遺言交給前妻，沒有台階下，仍狠心將兒子帶進車內，自己邊喝酒、邊點燃木炭，抱著兒子沉沉睡去，但酒醒後他看見兒子表情痛苦、全身顫抖、磨牙，立刻後悔，載兒子去到最近的警所求救。

雖然紀男的兒子救了回來，但他也因此吃上家暴殺人未遂官司，他辯稱沒有意圖要攜子自殺，但客觀證據顯示紀男有動機，被判處3年10個月徒刑。

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