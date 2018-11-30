11/30 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2018-11-30 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月30日）開獎的第107000100期大樂透、第107000191期雙贏彩及第107000287期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000100期大樂透中獎號碼為「05、14、20、27、29、45，特別號：07」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得82萬4341元；參獎共34注中獎，每注可得5萬2220元；肆獎共84注中獎，每注可得1萬3588元；伍獎共1703注中獎，每注可得2000元；陸獎共2710注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7641注中獎，每注可得400元；普獎共3萬960注中獎，每注可得400元。

第1070000100期49樂合彩中獎號碼為「05、14、20、27、29、45」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共73注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2972注中獎，每注可得1250元。

第107000191期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、10、12、13、17、18、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共296注中獎，每注可得500元；肆獎共3725注中獎，每注可得100元。

第107000287期今彩539中獎號碼為「04、07、12、37、39」，頭獎摃龜；貳獎共141注中獎，每注可得2萬元；參獎共5457注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1148注中獎，每注可得50元。

第107000287期39樂合彩中獎號碼為「04、07、12、37、39」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共82注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4171注中獎，每注可得1125元。

第107000287期3星彩中獎號碼為「100」，正彩共76注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000287期4星彩中獎號碼為「1094」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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