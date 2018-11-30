青山宮遶境傳槍響 原因曝光…角頭撂人趁亂開槍尋仇

台北市艋舺地區黑道角頭利用青山宮遶境鞭炮聲掩護，開槍尋仇，也遭對方砍傷。（記者劉慶侯翻攝）

2018-11-30 20:29

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市艋舺青山宮一年一度遶境熱鬧登場，今天凌晨卻發生黑道分子趁著放鞭炮和人潮混亂藉機槍擊尋仇事件。警方清查，地方陳姓角頭與魏男有嫌隙，陳男涉嫌持槍夥同林姓青年趁亂連開3槍，魏男中槍，但陳、林也受到刀傷，流彈還波及參加慶典的楊姓男子。全案現由警方調查中。

「艋舺青山宮靈安尊王暗訪遶境活動」與大稻埕霞海城隍祭典、保生大帝出巡並列為北市三大民俗廟會盛事。青山宮27日起連3天遶境，昨天是最後一天，當天深夜約10點才會正式結束。

打中仇人反被砍傷 1男參加慶典衰中流彈

警方說，遶境原本應在29日深夜結束，但今天凌晨鞭炮聲仍不絕於耳，約凌晨2點左右，有人聽到鞭炮聲中竟夾雜槍聲，更有人受傷，隨即報警。

轄管萬華分局出動快打部隊，在廣州街265巷驅離部分衝突群眾，發現40歲魏姓男子右側大腿中槍、19歲林姓男子右肩7公分砍傷、29歲陳姓男子頭部撕裂傷和刀傷，傷者還有生命跡象，但意識模糊，分別送往台大和馬偕醫院。

警方在現場拾獲2枚彈殼及刀套，隨後又接到內湖分局通報，楊姓男子也受到槍傷，自行到三軍總醫院救治。

警方調查，陳男是西園地區角頭，與魏男早有怨隙，更因各擁私營宮廟結仇。陳男得知魏男也會參加遶境活動，夥人埋伏，朝魏男連開數槍，但魏男和同夥林男也被人持刀砍傷。

陳姓主嫌和魏男等人目前都住院觀察治療，全案現由警方深入調查中。

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