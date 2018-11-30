反詐模擬訓練有成效！女行員成功阻詐10萬元

2018-11-30 21:36

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市75歲林姓男子遭詐騙，詐騙集團假裝林男好友，稱行李卡在國外的貨運公司，需要先付費才能領取，林男本月中前往銀行表示要匯款10萬多元至指定帳戶，引起林姓女行員警覺情況有異，通報警方到場了解後，確認林男是遭詐騙集團話術所騙，成功阻卻這起詐騙案。

警方調查，75歲林姓男子在臉書上認識一名網友，該網友於19日向他表示，因行李卡在在國外的貨運公司要領取，但需要先付費才能領取行李，希望林男能協助幫忙付費。

林男不疑有它，前去新店區中正路上的國泰世華銀行提領帳戶內10萬300元存款，並請行員協助匯款至指定銀行帳戶，由於警方本月初才到銀行舉辦金融機構反詐模擬訓練，接待的林姓女行員直覺林男匯款動機不單純，通報銀行洪姓主管並向新店警分局碧潭派出所報案。

轄區碧潭派出所接獲報案，立即派遣線上警網的巡佐顏志國、警員施籐翔趕抵現場了解；經過員警與兩位行員一起苦口婆心努力的勸說之下，林男才發現原來這一切都是詐騙集團慣用的詐騙話術，警方與行員也順利成功阻詐，新店警方當晚還再次前往林男住處關心，並再次叮嚀小心詐騙手法，獲得林男家屬感謝不已。

新店警方呼籲，詐騙手法層出不窮，如遇到可疑為詐騙情事，一定要先冷靜並撥打165反詐騙專線或是110報案電話查詢，以免受騙上當造成損失。

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