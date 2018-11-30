地方盛傳林騰煌已交保 法院：還在押

2018-11-30 18:31

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣議員當選人林騰煌，被查出涉及現金買票，選前遭宜蘭地方法院裁定羈押，林騰煌委請律師提出抗告，但高院還未裁定結果，地方上卻傳言，林騰煌已交保遭釋放；宜蘭地方法院指出，高院裁定還未出爐，林騰煌還再押。據悉，林騰煌還有多件遭檢舉賄選案仍在偵查階段，除非抗告成功，否則無法準時就職。

70歲的林騰煌曾任蘇澳鎮代會副主席、2屆蘇澳鎮長，基層實力雄厚，這次地方大選是國民黨在蘇澳鎮選區唯一提名的議員候選人，不過，本月初，林騰煌被查出透過蘇姓女樁腳以每票1000元代價向選民買票，檢警將蘇女拘提到案聲押獲准，成為宜蘭縣這次選舉首位被羈押的縣議員候選人。

林騰煌遭法院裁定羈押，26日委請律師向高等法院提出抗告，認為他並未犯罪嫌疑重大，檢方的相關證人、證據也已經扣案，無串證之虞，沒有羈押必要，能否免押待高院裁定結果。

不過，地方上卻傳言，林騰煌當選，恐怕關不久，今天還傳出林騰煌已交保，在路上被民眾撞見，對此，宜蘭地方法院指出，抗告書昨天才送往高院，最快下週才會有結果，林騰煌現階段還在押。

據悉，林騰煌還有多件遭檢舉賄選案仍在偵查階段，除非抗告成功，否則12月25日無法準時就職，而且蘇澳區也有許多因賄選遭羈押的被告，都還未被釋放，不可能因林騰煌是當選人，就提前釋放。林騰煌能否趕在就職當天釋放，牽動這次議長選情，備受各界矚目。

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