約一堆女網友見面「上下其手」 北市替代役男收押

2018-11-30 18:09

［記者陳恩惠／台北報導］新北市27歲夏姓替代役男，今年9月初，趁著休假清晨，約出女網友在公園見面，卻對女網友不禮貌、上下其手，遭女網友控告強制猥褻，昨天遭士林地檢署檢察官依妨害性自主罪嫌傳喚到案後，由於夏男在新北市以同一手法，另涉多起相同案件，新北地檢署仍在調查中，檢方向法官聲押獲准。

檢方調查，夏男今年8月31日才由役政署統一分發，到北市某公家單位擔服替代役男，趁著9月1日休假時，在網路聊天室與女網友相談甚歡，2人相約2日凌晨在北市內湖區安泰公園見面，夏男卻在聊天之際，突然對首次見面的女網友上下其手，由於夏男生來高壯，嬌小的女網友不敵，慘遭毒手，女子在夏男離去後，立刻報警。

檢察官清查後，發出傳喚通知書，要求夏男昨天下午到案說明，夏男特地請半天假出庭應訊，檢方諭令以10萬元交保，由於家人對夏男不予理會，夏男覓保無著，檢方因此向法院聲請羈押，法官審閱卷宗發現，夏男在新北地檢署仍有多起同一手法的案件，認為他有反覆犯罪之虞，將他收押。

夏男服役的公家單位得知消息，表示夏在單位表現正常，而他們只負責在單位服役的生活作息管理，完全不知他在放假期間所涉的案件，後續將配合司法及役政單位處理。

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