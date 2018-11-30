奢華賓利轎跑車 新北分署下週二拍賣

法務部行政執行署新北分署將拍賣享悅財集團吸金案扣押的BENTLEY 名車。（行政執行署新北分署提供）

2018-11-30 16:39

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署與法務部行政執行署新北分署將於下週二（4日）舉辦動產及不動產聯合拍賣，拍賣檢方偵辦享悅財務顧問股份有限公司、甯嘉科技有限公司吸金案及地下匯兌案扣押的賓利、BMW、奧迪名車，另還變賣白水晶觀音雕像、玉手鐲、服飾等，歡迎民眾到場搶便宜。

新北分署表示，拍賣的汽車分別是BENTLEY CONTINENTAL GT，排氣量6000C.C.，12汽缸，2013年2月出廠；BMWX6，排氣量3000C.C.6汽缸，2014年4月出廠；AUDIA5 40 TFSI，排氣量2000C.C.，4汽缸，2017年10月出廠，4日上午9時起在新北分署地下4樓停車場開放參觀，有意購買民眾可於9時30分至10時到分署登記並領取號碼牌，10時進行拍賣，拍定人於拍定當日繳足拍賣價金及鑑定費用後，當場就能領取車輛。

此外，當日中午12時至下午4時，還變賣白水晶觀音雕像、藍寶石戒指、黃水晶裸鑽、粉晶球座、水晶手鍊、項錬、吊墜、鹽燈、紫水晶洞、玉手鐲、黃玉蓮花座、PUMA名牌服飾、LOTTO排汗POLO衫、少女服飾、韻律衣褲、籃球衣褲、防風外套、洗衣袋組、吊衣杆、衣架及王老吉涼茶等物，品項超過130項，另還有2檔股票及41筆不動產拍賣。

詳細拍賣內容可上新北地檢署及新北分署網頁查詢：

新北地檢署

新北分署

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