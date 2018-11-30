警酒測未全程錄影 法官判騎士免罰

2018-11-30 17:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣王姓男子，騎機車與行人發生碰撞，對方傷重不治，警方測出他的酒精呼氣值為0.15mg/l，將他依公共危險罪嫌送辦，並開單告發；檢察官偵查認為王男的酒測值低，非肇事原因，裁定不起訴，但他仍被罰款9萬元及吊銷駕照，他不服提行政訴訟。法官認為，警方於酒測時未全程錄影，舉發程序有重大瑕疵，判決撤銷原處分。

判決書指出，王男於去年10月22日晚間6點52分，騎機車行經苑裡鎮公所前，擦撞穿越馬路的行人鄭姓男子，鄭男受傷送醫。警方到場處理，測得王男酒精呼氣值為0.15mg/l，因肇事致人受傷，除依公共危險罪嫌送辦，也依交通法規開單告發。

鄭男被送醫多日後不治，但檢察官偵查，認為王男的酒測值低，非肇事原因，裁定不起訴處分。但王男於2014年曾因酒駕被罰，5年內2度酒駕，被監理站裁罰9萬元，吊銷駕照並應參加道路交通安全講習。

王男主張，他的酒測值約0.15mg/l，屬警方應實施勸導的範圍，且撞死行人的肇事責任並不在他，請求勘驗酒測錄影證明是否符合酒測全程錄影的要件，並訴請撤銷處分。

新竹區監理所則反駁，王男酒測值雖未逾每公升0.02毫克的寬容值，但肇事致人死亡，已嚴重危害交通安全，雖經檢察官為不起訴處分，但仍適用行政罰法。

法官調查，依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第19條之2規定，實施酒測過程應全程連續錄影，但要求舉發的員警提供全程錄影光碟以供檢視酒測過程，但員警表示當時處理車禍，所以沒有酒測過程的錄影光碟。

法官認為，員警酒測時未依規定全程連續錄影存證，不論酒測值是否在正確合法的操作下所取證，未全程連續錄影已違反正當法律程序，舉發程序有重大瑕疵，而足以影響原處分的合法性，王男訴請撤銷為有理由，應予准許。

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