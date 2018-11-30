早餐店老闆是狼！「架拐子」襲胸高中女工讀生

2018-11-30 16:23

［記者陳恩惠／台北報導］之前位於捷運文德站旁、以「炭火燒三明治」著名的連鎖早餐店魏姓老闆，今年3月間某日上午，藉著與高中女工讀生攀談的機會，竟使出籃球比賽中「架拐子」（肘擊）的奧步，碰觸女工讀生的胸部，魏男事後否認犯罪，辯稱當時是要和少女說悄悄話，不過法官勘驗店內監視器畫面，認為魏的手臂比一般動作高出許多，連魏妻（老闆娘）都知道丈夫會對女員工「毛手毛腳」，依兒童及少年福利與權益保障法和性騷擾防治法判處拘役75日，得易科罰金，仍可上訴。

法官認為，魏男為了逞私慾，不尊重他人身體自主權利，在早餐店的公共場所，對高中女工讀生觸摸胸部的性騷擾行為，對年幼的被害少女身心造成影響，且未與被害少女達成和解，考量之前是加盟的早餐店，非自營，目前因腳傷休養中，靠太太工作收入，因此判處主文所示之刑。

判決指出，魏姓男子原是北市喜得早餐店的老闆，今年3月10日上午10時餘，明知高中女工讀生僅有17歲，在早餐店內，趁著與少女交談之際，以右手肘往右後往下碰觸少女的胸部，對少女性騷擾得逞，案經少女報警處理。

魏男審理時否認犯罪，辯稱他不是刻意去碰她的胸部，而是要和她講悄悄話，內容是少女喜歡一個客人晚一點會來用餐，為了怕悄悄話的內容被另名女員工聽到，所以跟她講話時，把手遮著靠近她身邊；他說，警方隔了許久才來店內調監視器，如果他有愧，怎麼可能提供監視帶？況且檢方當初傳喚時，只出示1張照片，他根本不知道什麼事。

法官當庭勘驗店內當天監視帶顯示，3月10日上午10時18分24秒身穿背心短袖的魏男，加入2名女店員的聊天話題，3秒後，魏男將右手舉起掩住嘴巴作小聲說話（或說悄悄話）樣子，隨即靠近打工少女，18分34秒時，魏男再靠近少女，當時右手一直未放下，6秒後有明顯抬高並往右後靠在往下的動作，導致右手上下手臂間的手肘有輕碰到少女的胸口，少女隨即往後稍微拉開雙方距離；法官認定魏男手肘往後「架拐子」並藉機佔被害少女的便宜。

被害少女事發後11日氣得傳Line給魏妻，明確告知老闆會對她毛手毛腳、性騷擾、碰胸部等，老闆娘也告知幾次有看到，也提醒過先生（要注意），不可以騷擾女職員等語。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/