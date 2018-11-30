佯稱投資王品餐券好賺 女騙子詐財判2年8月

2018-11-30 16:57

〔記者楊國文／台北報導〕徐姓女子佯稱投資王品集團餐券好賺，以電腦偽造與王品負責人戴勝益簽訂的合約書，冒稱將發行王品旗下台塑牛排、西堤牛排和陶板屋優惠餐券，並在購物網銷售，每月至少可獲利5.5％，詐騙女友人投資1268萬元，高等法院今依偽造文書等罪判她2年8月徒刑，可上訴。

判決指出，現年44歲的徐姓女子未取得王品餐飲集團負責人戴勝益的同意或授權，2014年6月竟以電腦編輯偽造王品餐飲與一家公司簽立合約書，佯稱將發行台塑牛排優惠券每張1135元、西堤牛排優惠餐券每張500元，及陶板屋優惠餐券500元，向賴姓女友人稱她將在購物網販售餐券，保證每月獲利5.5%以上。

賴女信以為真，陸續拿出新台幣1268萬元投資，但徐女後來未如期支付分紅，才知受騙報案。台北地檢署依偽造文書、詐欺等罪將徐女起訴。台北地方法院審理後，判徐女3年徒刑。

全案上訴高等法院，徐女主張，扣除已支付賴女的利潤，已經以賠償600萬元方案達成和解，和解後已賠償35萬元，她自稱目前每天凌晨3點半就開始工作，兼3份差，還有9歲女兒須扶養，請求給予緩刑。

高院指出，徐女以偽造合約書、偽造印章等方式詐財，殊不可取，但考量犯後坦承犯行，且提出和解方案，改判她判她2年8月；此外，因徐女的宣告刑已逾2年，不符緩刑的法定要件，因此未宣告給予緩刑。

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