曾獲日本AV男優選拔賽冠軍 男子疑憂鬱症輕生亡

2018-11-30 16:47

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市30歲李姓男子，疑因不堪憂鬱症纏身，昨天凌晨在某國小校園內上吊輕生，警消獲報將他送醫，仍不治身亡。消息曝光後，有網友爆出，李男曾赴日參加AV男優東尼大木舉辦的選拔賽，獲得冠軍，不少網友聞言，紛紛到李男臉書留下「RIP」、「祝福你不再被精神問題折磨」等字眼。

檢警調查，患有憂鬱症等疾病、家住桃園市蘆竹區的李姓男子，前天晚間出門運動後未返家，家屬直覺有異，報警處理。

檢警調閱通聯紀錄發現，李男手機訊號最後出現在蘆竹區，趕往現場發現李男將腳踏車停放在某國中外，但人不見蹤影，隨後李男哥哥在距國中不遠的某國小操場發現李男在樹下上吊輕生，隨即將他送往桃園敏盛醫院急救，仍不治身亡。

檢警調查，現場並未發現有他殺嫌疑，遺體相驗後，家屬無異議，已將遺體發還家屬處理。

李男輕生消息傳出，許多網友都到李男臉書留言哀悼「一路好走」、「願你在彼岸得到解脫，寧靜安詳」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/