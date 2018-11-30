詐團用型男照騙百名熟女 還準備鹽酸被逮要滅證

犯嫌準備鹽酸，打算滅證。（記者林敬倫攝）

2018-11-30 16:44

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣調查站於五結鄉，破獲陳姓主嫌為首的詐騙集團共7人，涉嫌透過wechat交友軟體，以型男照當頭貼，騙長期待在國外的華裔熟女感情，再推銷期貨投資方案要求匯款，詐騙所得已查扣約400萬元，100餘人受害，實際詐騙所得還難以估算；犯嫌還準備鹽酸，要在被逮前滅證，更讓辦案人員直呼是首次遇見的手法，7嫌被逮後全被法院裁定羈押禁見。

以陳姓男子為首的詐騙集團共7人，年約20至30歲，均有毒品前科，約3個月前在五結鄉租3層樓豪宅當作機房，再透過4G王八卡上手機上wechat交友軟體，並用型男照當頭貼，欺騙長年旅居美國、加拿大及澳洲的華裔熟女，謊稱自己是在香港金融管理公司人員。

犯嫌先跟被害女子聊天博取好感後，開始以推銷期貨投資方案為由，要求被害女子將錢匯進人頭帳戶內，每次詐騙所得約3萬至10萬元美金左右，錢匯到香港後，再透過香港的車手，將詐款以地下通匯匯回台灣，粗估被查扣的詐騙所得，約有400萬元以上，100餘人受害，實際詐騙所得還難以估算。

值得一提的是，陳姓主嫌事後還被調查人員發現，將詐騙所得堆疊拍照，然後PO在FB上炫富，平時也開賓士車出入，行徑相當囂張；法務部調查局中部地區機動工作站過濾網路情資後，鎖定陳嫌的詐團，在宜蘭地檢署檢察官的指揮下，協請宜蘭縣調查站偵辦，調查人員於11月27日跟監陳嫌車輛逮人。

調查站指出，陳嫌與共犯被逮時，都還在睡夢中，但讓人驚訝的是，屋內竟搜出鹽酸桶，犯嫌供稱，是為了在被逮前，將手機丟入鹽酸桶滅證，以防手機晶片內的資料，被調查人員還原，所幸並未得逞，有辦案人員直呼，這是全台首見的手法!

陳姓主嫌共7人平日無業，沒有正當工作，彼此的關係都是朋友，被逮後坦承犯行，全案法院以詐欺罪嫌，於28日裁定7人羈押禁見。

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