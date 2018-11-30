郭董在國外聽聞國中生受傷住院 霸氣捐70萬

2018-11-30 16:25

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄楠梓國昌國中6名男學生上週五（23日）選舉前一天進行生物實驗，疑似酒精燈破裂，肢體燒、燙傷，鴻海集團總裁郭台銘在海外得知，捐款70萬元給4名住院學生。

意外發生在23日上午9點40分左右，一年15班學生在生物教室進行「光合作用實驗」，疑似於添加酒精過程導致燈座破裂，造成6生受傷，其中，范、盧、蔡及梁姓等4名學生傷勢較重，范姓同學臉部燒燙傷面積16％，本週仍住在燒燙傷中心觀查，盧、蔡及梁姓同學則在普通病房進行水療。

郭台銘在海外指示永齡基金會副執行長蕭英成，蕭英成週二（27日）搭高鐵南下，由高雄市教育局長黃盟惠陪同到國軍高雄總醫院左營分院探視受傷同學，捐助每人急難救助金10萬元，另捐助30萬元住院醫療費用。

國昌國中校長王東進說，郭董人在海外，第一時間派員立即處理，感謝企業家熱愛家鄉子弟，而高雄市教育局長王進焱、國中科長官也多次到院探視。

據了解，4名住院學生家境不寬裕，永齡基金會呼籲拋磚引玉，盼大眾持續關注、伸出援手，並不希望學生家庭受到打擾。

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