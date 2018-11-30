板橋警搗毒窟 查獲罕見海洛因壓模器

2018-11-30 16:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋警分局偵查隊安居緝毒再現斬獲！警方近日在新北市五股查獲一處毒趴，在毒窟中查獲約421公克海洛因、200多個分裝袋，逮獲販毒的張姓男子、葉姓女子夫妻檔，與8名趕著買毒解癮的毒蟲，警方搜索證物時，赫見可將散裝毒品壓製成原裝貨，拉高售價的壓模器等證物，警方將全案依毒品條例送辦。

板橋警分局偵查隊從友善通報網接獲線報，五股一帶出現38歲張男、30歲葉女這對毒鴛鴦夫妻，專賣高純度海洛因給毒蟲，警方蒐報後，由新北地檢署檢察官指揮偵辦，布線埋伏3個月，11月中旬聲請搜索票展開緝捕，一舉瓦解販毒集團。

警方調查，張男、葉女夫妻檔都有毒品前科，從毒蟲轉為販毒牟取暴利，夫妻販毒站標榜出貨快、純度高的口碑，打響名號，買家們口耳相傳，還呷好倒相報；販毒夫妻檔看上毒蟲喜好海洛因磚的純度，自備海洛因壓模器，將進貨的散裝海洛因粉末壓製成磚，現場切塊分裝給毒蟲，藉此拉抬售價。

板橋警分局偵查隊長林子翔表示，板橋警分局5個派出所，每所均與轄內的里長、社區管委會、大樓保全、民防、義警、學校、超商，用Line群組成立友善通報網，目前通報網內已經累積了600多名熱心民眾，除了檢舉毒品外，對於社區發生的治安事件，像是竊盜、飆車等等，他們也會熱心提供訊息，友善通報網其實就像是行動監視器跟員警鷹眼的延伸，隨時共同守護轄區治安。

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