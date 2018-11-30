翻修老屋意外發現前屋主遺物 警助重歸家屬傳愛

饒姓民眾拾金不昧，警員吳姿澐積極居中奔走查訪，幫沈姓男子（左二）找回伯父生前留下遺物，傳為美談。（記者黃建華翻攝）

2018-11-30 16:08

〔記者黃建華／高雄報導〕饒姓民眾受託翻修鹽埕區一棟老屋屋瓦，意外發現3疊、共150張千元大鈔，經訊問前屋主，研判是過世4年的沈姓房客生前留下，並得知沈男沒子嗣，當年後事是姪子代為處理，饒民求助七賢路派出所協助尋找沈男姪子，女警吳姿澐費一番工夫昨聯繫上沈的姪子，伯父遺物重歸沈男，睹物思情，沈男感動落淚，再三對饒民拾金不昧以及吳姓員警熱心連繫上他，表示感謝。

鹽埕警分局七賢路派出所警員吳姿澐前（28）日接獲饒姓民眾求助，指他受鹽埕街一新屋主委託修繕屋瓦，整修屋瓦時發現3疊用夾鏈袋包裝的新台幣壹千元紙鈔共150張，共15萬元，經查訪前屋主推測應為4年多前租屋過世的沈姓房客所遺留。

饒民表示，他問出沈姓房客之後事是由姪兒辦理，但沈姓房客之姪兒亦搬離原來住處，苦尋不著才會到派出所找管區幫忙。

瀨南里管區員警吳姿澐詢問附近鄰居，沈姓姪兒已搬離多年不知現住何處，再詢問瀨南里里長林森林，間接問到沈姓姪兒的電話。沈民接到警方的電話相當訝異，表示當初伯父在世時有交代屋頂上有藏了一些棺材本，若哪天他過世就用那筆錢葬了他，剩下的就留給姪兒，可是伯父過世後，到其租屋處卻遍尋不著。

經由吳員代為聯繫，饒姓民眾昨（29）日14時30分在七賢所交付沈姓房客之遺物。沈民見到伯父遺物，輾轉多年重回自己手上，熱淚盈況，久久不能自己。雙方確認金額後，握手擁抱致意，沈民離去時仍不停對饒民的拾金不昧、以及瀨南里長與管區的熱心協助表達謝意。

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