以空運尿布包裹掩護 警查獲市價約600萬近7公斤大麻花

2018-11-30 15:36

〔記者邱俊福／台北報導〕跨國毒梟自北美地區以空運申報尿布品名包裹，夾藏大量毒品乾燥大麻花方式逕行走私，刑事局毒品查緝中心經彙整情資後，掌握該件可疑包裹，起獲市價約600萬元的6787公克大麻花，並循線逮捕收貨的林姓男子到案，正擴大偵辦。

警方表示，為整合各警察機關毒品案件情資及偵查資源，提升查緝跨境特殊重大毒品案件的能力，毒品查緝中心成立案件協作平台，經彙整案件相關情資與線索，設定篩選條件，調閱相關資料過濾分析，查知有毒梟以尿布包裹為掩護走私毒品。

前天，警方經會同財政部關務署台北關針對可疑航空貨櫃實施嚴密檢查，查獲該批由北美地區寄出的兩箱申報尿布品名包裹，夾藏毒品乾燥大麻花6787公克。

專案小組隔天循線跟監物流送貨，發現毒梟變更多次地址，最後將包裹送到北市北投區由29歲林姓男子出面收貨，當場將林男逮捕。

警方調查，目前無業的林男，供稱僅是出面幫友人代收包裹，根本不知道是毒品。全案依毒品送辦，並持續擴大追查幕後共犯中。

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